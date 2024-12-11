وزير الثقافة يطمئنّ على الحالة الصحية للفنانة القديرة بهية راشدي

قام وزير الثقافة والفنون زهير بللو، اليوم ال بزيارة مودة لفنانة الأجيال، بهية راشدي، للاطمئنان على صحتها.

ونقل الوزير تمنيات عاملات وعمال القطاع لها بالشفاء والعودة إلى أسرتيها الصغيرة والكبيرة.

يذكر أن بهية راشدي تعالج في الخارج، بتوصية شخصية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقد طلبت من الوزير أن ينقل تحياتها وتشكراتها لسيادته على اهتمامه بالفن والفنانين.

كما تمنى الوزير الشفاء العاجل لكل فنان جزائري قدر الله له المرض.