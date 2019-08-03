وزير الداخلية في زيارة إلى غرداية اليوم

يشرع اليوم السبت وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون في زيارة عمل وتفقد لوتيرة التنمية المحلية بولاية غرداية.
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نبهت نشرية مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم السبت، حول إستمرار الأجواء الحارة تخص ثلاث ولايات بالجنوب الجزائري.
وحسب بيان لذات المصالح، فإنّ الولايات المعنية هي كل…
يتعلق الأمر بالوالدين و3 بنات أكبرهن لا تتجاوز 8 سنوات
لقيت أول أمس، 5 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم، نتيجة تعرضهم للاختناق، بعد استنشاقهم غاز أحادي…
تقرير الطب الشرعي كشف عن موتهم اختناقا بغاز أكسيد الكربون
الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ فتاة وتحويلها على المستشفى
لقي ثلاث أشخاص في العقد الثاني من…
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