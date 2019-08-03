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وزير الداخلية في زيارة إلى غرداية اليوم

الوطني
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وزير الداخلية في زيارة إلى غرداية اليوم
بقلم أمينة داودي

يشرع اليوم السبت وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون في زيارة عمل وتفقد لوتيرة التنمية المحلية بولاية غرداية.


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