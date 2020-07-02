وزير الرياضة يهنئ الأسرة الإعلامية الرياضية ويطالبها بالدعم

قدم سهرة اليوم الخميس وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” تهانيه للأسرة الرياضية الجزائرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإعلام الرياضي.
الرجل الأول في القطاع الرياضي الجزائري نشر رسالة مطولة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أعرب خلالها عن دعمه للصحافة الرياضية الوطنية.
وجاء في الرسالة:”بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للإعلام الرياضي، أتقدم بأحر التهاني لكل الأسرة الإعلامية الرياضية، مشفوعة بتمنياتي الصادقة لها بكامل التوفيق و النجاح في اداء مهمتها النبيلة في خدمة الرياضة الجزائرية”.
وأضاف:”إن الإعلام الرياضي شريك أستراتيجي في كل سياساتنا القطاعية ومساعينا لتطوير وأخلقة الرياضة و الإحاطة بكل مسؤولية و شفافية بمواطن الضعف من أجل التعامل الإيجابي معها و تنوير الرأي العام بما يكفل تجسيد الحق في المعلومة و بما يخدم الصالح العام للرياضة الجزائرية”.
وختم:”إنني على يقين كامل، و نحن على أعتاب منافسات إقليمية و دولية رياضية هامة، بأن الرياضة الجزائرية و مؤسساتها، ستجد فيكم الدعم الذي طالما أسديتموه لها”.
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