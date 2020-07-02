وزير الرياضة يهنئ الأسرة الإعلامية الرياضية ويطالبها بالدعم

قدم سهرة اليوم الخميس وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” تهانيه للأسرة الرياضية الجزائرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإعلام الرياضي.

الرجل الأول في القطاع الرياضي الجزائري نشر رسالة مطولة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أعرب خلالها عن دعمه للصحافة الرياضية الوطنية.

وجاء في الرسالة:”بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للإعلام الرياضي، أتقدم بأحر التهاني لكل الأسرة الإعلامية الرياضية، مشفوعة بتمنياتي الصادقة لها بكامل التوفيق و النجاح في اداء مهمتها النبيلة في خدمة الرياضة الجزائرية”.

وأضاف:”إن الإعلام الرياضي شريك أستراتيجي في كل سياساتنا القطاعية ومساعينا لتطوير وأخلقة الرياضة و الإحاطة بكل مسؤولية و شفافية بمواطن الضعف من أجل التعامل الإيجابي معها و تنوير الرأي العام بما يكفل تجسيد الحق في المعلومة و بما يخدم الصالح العام للرياضة الجزائرية”.

وختم:”إنني على يقين كامل، و نحن على أعتاب منافسات إقليمية و دولية رياضية هامة، بأن الرياضة الجزائرية و مؤسساتها، ستجد فيكم الدعم الذي طالما أسديتموه لها”.