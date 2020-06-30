وزير الرياضة يفي بوعده ويرمم ملعب “مسعد” الجواري

توشك الأشغال بملعب “مسعد” الجواري بولاية الجلفة على نهايتها مثلما أكده وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” الذي وفى بوعده من خلال ترميم الملعب المخرب.
خالدي نشر سهرة اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورا للملعب وهو في مرحلته الآخيرة من الترميم.
وأرفق وزير الرياضة الصور ب:”وعد الحر دين عليه… بعد أقل من أسبوع من التزامي بترميمه على إثر التخريب الذي تعرض له، ها هي اليوم أشغال إعادة تهيئة ملعب كرة القدم الجواري لمدينة مسعد بولاية الجلفة توشك على نهايتها ليعود الملعب إلى حيز الخدمة في غضون أيام قلائل لينتفع به شباب و رياضيو وأبناء المنطقة”.
وختم:”سنكون بالمرصاد لأي محاولات بائسة للإعتداء على الممتلكات الرياضية العمومية. إذا كانت الدولة قد بذلت مجهودا جبارا لإنجازها فإن حمايتها و صيانتها مسؤوليتنا الجماعية”.
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