وزير الرياضة يفي بوعده ويرمم ملعب “مسعد” الجواري

توشك الأشغال بملعب “مسعد” الجواري بولاية الجلفة على نهايتها مثلما أكده وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” الذي وفى بوعده من خلال ترميم الملعب المخرب.

خالدي نشر سهرة اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورا للملعب وهو في مرحلته الآخيرة من الترميم.

وأرفق وزير الرياضة الصور ب:”وعد الحر دين عليه… بعد أقل من أسبوع من التزامي بترميمه على إثر التخريب الذي تعرض له، ها هي اليوم أشغال إعادة تهيئة ملعب كرة القدم الجواري لمدينة مسعد بولاية الجلفة توشك على نهايتها ليعود الملعب إلى حيز الخدمة في غضون أيام قلائل لينتفع به شباب و رياضيو وأبناء المنطقة”.

وختم:”سنكون بالمرصاد لأي محاولات بائسة للإعتداء على الممتلكات الرياضية العمومية. إذا كانت الدولة قد بذلت مجهودا جبارا لإنجازها فإن حمايتها و صيانتها مسؤوليتنا الجماعية”.

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