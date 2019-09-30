وزير السكن: التخلص نهائيا من ملف “عدل1” اليوم

كشف وزير السكن والعمران كمال بلجود، أنه تم طي ملف سكنات عدل 1 نهائيا، باستثناء بعض الحصص المتواجدة بأربع ولايات.

وأسدى الوزير تعليمات للمدير العام لوكالة عدل للشروع الفوري في استدعاء كل المعنيين على امتداد الشهر القادم عبر دفعات منتظمة.

وأشرف الوزير كمال بلجود على مراسيم عملية توزيع المفاتيح لآخر دفعة من مكتتبي برنامج عدل1.

وتقدر عدد السكنات الموزعة اليوم بـ 12 ألف و266 وحدة سكنية، وهي آخر دفعة من برنامج عدل1 موزعة كما يلي:

ولاية الجزائر بـ 8157 وحدة سكنية، ولاية البليدة بـ 1144 مسكن، ولاية بومرداس بـ 937 مسكن.

بالإضافة إلى ولاية البويرة بـ 641 مسكن، وولاية المدية بـ 484 مسكن، وولاية تيزي وزو بـ 903 مسكن.

وأكد بلجود أنه تم طي هذا الملف نهائيا، باستثناء بعض الحصص المتواجدة بكل من ولاية غرداية المقدرة بـ 118 وحدة سكنية.

وبولاية جيجل بـ 239 مسكن، ولاية ورقلة بـ 435 وحدة سكنية، وبجاية بـ 2450 وحدة، والتي انتهت بها أشغال إنجاز المباني كليا.

وأضاف الوزير أن هذه السكنات هي قيد الإيصال ببعض الشبكات كالغاز والكهرباء والماء والمرتقب تسليمها في القريب العاجل.

وأشار الوزير، إلى أن برنامج عدل 2 يحظى بالإهتمام اللازم من طرف الدولة، من خلال تسخير كل الموارد المالية والبشرية.

كما اتخذت كل الإجراءات اللازمة لاستلامه في الآجال المحددة وبالجودة والنوعية المطلوبتين.