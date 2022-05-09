وزير السكن: نسعى مع وزارة المالية لمراجعة أسعار الإعانات السكنية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أننا نسعى مع وزارة المالية لمراجعة أسعار الإعانات السكنية خاصة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأضاف وزير السكن خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية المغير، وردا على طلب المواطنين بضرورة النظر في قيمة الإعانات المالية المخصصة للبناء الريفي التي تقدر بـ 100مليون سنتيم. أكد ان وزارته تسعى وفي تشاور مع وزارة المالية لمراجعة الدعم بزيادته وفقا للظروف والاوضاع الراهنة. من خلال إيجاد أرضية توافق وتواكب الارتفاع في أسعار مواد البناء.

كما أكد وزير السكن، أن برنامج رئيس الجمهورية الساعي إلى إنجاز مليون سكن يتحقق بفضل تظافر كل الجهود الخيرين في هذا الوطن. كما أوضح ان الولايات الجديدة ستلقى إهتماما بالغا وفقا لخارطة طريق للنهوض بها وتلبية متطلبات المواطن بتحقيق تنمية يلمسها.

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وزير السكن: لا تسبيق لإعانات البناء الريفي.. توجهنا للعدالة ضد المتلاعبين

كما كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه لا يمكن تسبيق الإعانات المالية للبناء الريفي. لأنه هناك من تلاعب بها دون إنجاز مساكنهم. وقال الوزير بلعريبي خلال زيارة عمل وتفقد لولاية المغير اليوم الإثنين، وخلال رده على طلب رؤساء البلديات وكذا فعاليات المجتمع المدني. حول ضرورة تسبيق الدفعة الأولى من فاتورة الإعانات المالية المخصصة للبناء الريفي. لأن أغلب المستفيدين لم يتمكنوا من إنجاز منازلهم. وأكد وزير السكن، أنه في الكثير من المرات توجهنا إلى العدالة. من أجل إسترداد الإعانات التي تم تقديمها.

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