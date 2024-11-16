وزير السكن يطّلع على تهيئة الأقطاب الحضرية لعدل 3

قام وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، بزيارة إلى مشروع موقع 10507 سكن بالرحمانية، واطلع بالمناسبة، على العمل الهندسي المنجز من طرف المهندسين فيما يتعلق بتهيئة الأقطاب الحضرية الجديدة، التي ستحتضن مشاريع “عدل 3”.

وحسب بيان للوزارة، استُهلت الزيارة برئاسته اجتماعًا تقنيًا بحضور المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” وممثلي مؤسسات الإنجاز.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل حول نسب تقدم أشغال الإنجاز ووتيرتها.

كما عقد وزير السكن لقاءً مع المهندسين المشرفين على مشروع التهيئة الخارجية في نفس الموقع “10507 سكن”.

واستعرض المهندسون تصميمًا يجمع بين الأصالة والحداثة، مستوحى من التراث الثقافي والتاريخ الجزائري.

وتضمن العرض تفاصيل شاملة حول مناطق الترفيه، تصميم الأرصفة وأشكالها، والمساحات المخصصة لممارسة الرياضة.

إضافة إلى لمسات جمالية تعكس الهوية الوطنية وتسهم في تحسين جودة الحياة للمقيمين. كما أُبرزت أهمية تخصيص أروقة خاصة بالدراجين، الحافلات، والمشاة.

وشملت الدراسة المقدمة أيضًا اختيار أنواع الأشجار التي تتماشى مع طبيعة الموقع. إلى جانب عرض تصميم المدخل الرئيسي للموقع.

وكان اللقاء فرصة للتطرق إلى العمل الهندسي المنجز من طرف المهندسين. فيما يتعلق بتهيئة الأقطاب الحضرية الجديدة، التي ستحتضن مشاريع “عدل 3”.

وقد تم التأكيد على أهمية وضع مخططات مبتكرة داخل هذه الأقطاب، مع التركيز على تخصيص مساحات للرياضة. ومناطق للتجهيزات العمومية، وأخرى للمراكز التجارية.

كما شُدد على ضرورة مراعاة المسافات بين هذه المرافق، بما ينسجم مع الدراسات العلمية والاجتماعية. وبما يلائم عادات وتقاليد المجتمع الجزائري.

حيث أسدى الوزير تعليمات واضحة لتطوير المخططات الهندسية بما يعزز من جودة المشاريع. ويضمن تلبية الاحتياجات المستقبلية للسكان.

ليقوم بعدها الوزير بزيارة ميدانية للمشروع لمعاينة عن كثب تقدم وتيرة الإنجاز.