وزير السكن يكشف عن موعد إستدعاء المكتتبين في “عدل 3”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أن التحقيقات في ملفات المكتتبين في عدل 3 لا تزال متواصلة.

وأضاف الوزير خال زيارته اليوم إلى ولاية عين الدفلى، أن عدد الملفات التي تم قبولها لحد الساعة فاق المليون ملف. مشيرا إلى أنه لا يمكن الإنطلاق في برنامج “عدل 3” قبل الإنتهاء من “عدل 2”.

وأكد الوزير في سياق ذي صلة، أن كل برنامج “عدل 2” سيتم الإنتهاء منه نهاية السنة الجارية. لتبقى 2000 أو 3000 سكن سيتم الإنتهاء منها خلال الأشهر الأولى من سنة 2025.

وأوضح الوزير، أن عدد الملفات التي تم إيداعها في صيغة “عدل 3” مليون 400 ألف ملف. أين تم قبول مليون و400 ألف ملف كمرحلة أولى. كما أن الملفات لا تزال قيد الدراسة.

وأشار وزير السكن، إلى أنه سيتم التواصل مع مكتتبي “عدل 3” قبل نهاية السنة. حيث سيتم التغيير في النمط العمراني للسكنات عن طريق التجارب السابقة من “عدل 1″و “عدل 2”. كما أن مدة الانجاز سيتم التحكم فيها وكذا النوعية.