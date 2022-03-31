وزير السكن يكشف موعد تسليم ملاعب وهران. براقي و الدويرة

كشف وزير السكن والعمران طارق بالعريبي عن موعد تسليم الملاعب الجديدة التي أنجزت في مدينة وهران.براقي. الدويرة.

وقال بالعريبي اليوم الخميس “إذا تحدثنا عن قطاع الملاعب فاستكمال المشاريع فهو التحد بالتحديد ” وأضاف “ملعب وهران نسبة انجاز المشروع بلغ 71% في ديسمبر الماضي وحاليا نسبة انجاز 99% سيكتمل في افريل المقبل كما تم ادماج 25 مقاولة جزائرية لاستكمال المشروع خلال العاب البحر المتوسط”.

كما أضاف “اما بالنسبة لملعب براقي و الدويرة.. ملعب براقي نسهر على تسليمه بالاجال المحددة وبلغت نسبة الاشغال به 85% اما ملعب الدويرة 95% من نسبة الأشغال”.

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