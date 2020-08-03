وزير الشؤون الدينية الأسبق محمد بن رضوان في ذمة الله

وسيتم تشييع جنازة الفقيد بعد ظهر اليوم بمقبرة سيدي أمحمد ببوزريعة بأعالي العاصمة.

وتقلد الفقيد، المولود يوم 20 أوت 1950 ببوينان (ولاية البليدة)، منصب وزير الشؤون الدينية في الحكومة التي ترأسها سيد أحمد غزالي بالفترة الممتدة من 1991 إلى 1992.

كما شغل الراحل منصب نائب رئيس مؤسسة الأمير عبد القادر.

ومارس مهنة الطب بصفته أستاذ مساعد بمصلحة الأمراض الجلدية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة.