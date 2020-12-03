وزير الشباب والرياضية يعزي برناوي في وفاة والده

قدم وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي تعازيه الخالصة للوزير السابق عبد الرؤوف سليم برناوي في وفاة والده اليوم الخميس.

ونشر وزير الشباب والرياضة رسالة تعزية على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي قائلا:

“تلقيت ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاة المغفور له بإذنه تعالى، والد الوزير السابق للشباب والرياضة، الأخ رؤوف سليم برناوي، طيب الله ثراه واكرم مثواه”.

وأضاف: ” ولا يسعني أمام هذا المصاب الجلل الذي لا مرد لقضاء الله فيه، إلا ان أتقدم إلى الأخ الوزير وكل عائلة برناوي بخالص عبارات التعازي والمواساة، متضرعا إلى المولى العلي القدير، أن يتغمد روح الفقيد الطاهرة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا غليه راجعون”.