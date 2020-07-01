وزير الصحة: إمكانية الإستنجاد بفنادق القطاع العام والخاص في التكفل بمرضى كورونا

كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد عن إمكانية الاستنجاد بالفنادق التابعة للقطاعين العام والخاص “إذا تطلب الأمر ذلك”.

وأوضح خلال ندوة صحفية حول الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بالجزائر أن الاستنجاد بالفنادق لتغطية العجز الذي تعرفه المؤسسات الاستشفائية في التكفل بالمرضى ببعض مناطق الوطن.

وأضاف الوزير أن الخلية العملياتية المكلفة بإعداد تحقيق وبائي عبر الوطن، تقوم بدراسة الوضعية الوبائية للمناطق التي تعرف انتشارا واسعا للفيروس.

في حين ارجع بن بوزيد الارتفاع في عدد الحالات خلال الأيام الأخير إلى “عدم احترام التدابير الوقائية من طرف بعض المواطنين”.

واكد الوزير أنه سيتم التخفيف عن المصالح التي تعاني ضغطا كبيرا في عدد المرضى بعد تعليمة الرئيس تبون

وقال الوزير “سنسمح بمغادرة المصابين الذين تحسنت حالتهم الصحية إثر استشفائهم لمدة خمسة أيام حيث سيواصل الأطباء متابعة حالاتهم عن بعد”.

وسيتم توزيع قرابة مليوني كمامة من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات وكذا وزارة التكوين المهني عشية الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب.