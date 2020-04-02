وزير الصحة البريطاني يضع محرز ونجوم البريمرليغ في حرج !!

وجه مات هانكوك وزير الصحة البريطاني رسالة للاعبي فرق الدوري الانجليزي الممتاز للموافقة على تخفيض رواتبهم الشهرية بعد تفشي فيروس كورونا.

هانكوك قال في تصريحات صحفية:”أدعو كل فرد للقيام بدوره ضمن الجهود الوطنية ومن بينهم لاعبو الدوري الانجليزي الممتاز”.

وأضاف:”نظرًا للتضحيات التي يقدمها الكثيرون بما في ذلك بعض زملائي في القطاع الصحي الذين يضحون بلا حدود ويذهبون إلى العمل ويموتون جراء العدوى، أعتقد أن أول شيء يتعين على لاعبي الدوري الممتاز القيام به هو خفض رواتبهم”.

وكانت المفاوضات بين الرابطة الانجليزية لكرة القدم وممثلي اللاعبين المحترفين التي جرت الأربعاء بشأن تخفيض الرواتب انتهت دون التوصل الى اتفاق.