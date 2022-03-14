وزير الصحة: “الوضعية الصحية الحالية الناجمة عن كورونا مطمئنة ومتحكم فيها”

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الوضعية الصحية الحالية الناجمة عن فيروس كوفيد-19 مطمئنة ومتحكم فيها على ضوء التراجع المحسوس والمسجل في عدد الإصابات.

وياتي هذا على هامش ترأسه ، ظهر اليوم الإثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد إجتماعا بمدراء الصحة للولايات.

وجرى ذلك بحضور الأمين العام للوزارة الأستاذ عبد الحق سايحي، رئيس الديوان السيد إسماعيل بوشلاغم. بالإضافة إلى إطارات من الإدارة المركزية و أعضاء عن اللجنة العلمية لرصد و متابعة تفشي وباء كورنا .

وبعد الإستماع لعروض عدد من مدراء الصحة للولايات بخصوص بعض التوجيهات والتعليمات التي اسديت لهم والمتعلقة بإستئناف مختلف النشاطات بطريقة تدريجية. وكذا عدد من المشاريع التي تم مباشرتها، جدد وزير الصحة التأكيد على ضرورة التسريع في وتيرة إنجاز وتسليم المشاريع المتعلقة بإنشاء مراكز خاصة بالإستعجالات الطبية والجراحية لجميع التخصصات على غرار مركز واد تليلات بوهران. وكذا المركز الجاري إنجازه بولاية برج بوعريريج.

وزير الصحة يأمر بمنح أقسام ومصالح الاستعجالات الأولوية

وشدد بن بوزيد على ضرورة منح أقسام ومصالح الاستعجالات الأولوية ضمن برامج إعادة التهيئة بالنظر إلى الأهمية التي تحضي بها هذه المصالح وكونها واجهة القطاع.

كما تحدث الوزير عن الهياكل والمنشآت الصحية الجوارية ومدى أهميتها بالنسبة للمواطن، حيث طالب مدراء الصحة للولايات بضرورة إقرار برامج لاعادة تهيئة هذه العيادات المتعددة الخدمات مع توفير كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية.

كما طالب الوزير في سياق متصل بضرورة إحداث التغيير اللازم على مستوى المؤسسات كالرفع من عدد الأسرة المخصصة للتوليد من خلال إسترجاع الأسرة غير الشاغرة والغيرمستعملة مع منح هذه المصالح الأولوية خاصة على مستوى البلديات التي لا تتوفر على عيادات خاصة للتوليد.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp