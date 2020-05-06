وزير الصحة: مازالت فترة طويلة للقضاء على الفيروس..ولا علاقة له بدرجة الحرارة

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن هناك فترة طويلة من أجل القضاء على الوباء.

وأضاف خلال نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الاولى، أن الكثير قال سيزول كورونا مع فترة الصيف لكن لما نرى عدد الحالات بالسعودية والإمارات التي درجة الحرارة جد عالية نرى أنه ليس هناك علاقة بالدرجة الحرارة.

وأكد الوزير ان هناك عدة أشهر مازالت للعيش مع الوباء، ومازالت الفترة طويلة للقضاء على الفيروس، ولا نعلم إذا ستكون هناك موجة ثانية وخبراء في العالم لايعلم بهذا

مشيرا في ذات السياق، إلى أن الجزائر ستتعايش معه لكن نفس الحالة سنبقى بها من خلال التوصيات.