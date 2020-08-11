وزير الصحة يستقبل السفير الصيني.. وهذا جديد لقاح كورونا

استقبل وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، برفقة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات، اسماعيل مصباح، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، “لي ليانه”.

وحسب بيان الوزارة تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فقد جرى استقبال السفير الصيني بمقر الوزارة، وحضر اللقاء المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية والمدير العام لمعهد “باستور” الجزائري والمديرة العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات.

وقد أثنى السفير الصيني خلال اللقاء على مستوى التعاون المثمر والمتميّز بين البلدين، والذي اتسم في بعده التاريخي الذي يعود إلى ستينات القرن الماضي، بتسجيل عدة محطات تبرز علاقة الصداقة من خلال المبادلات والبعثات العلمية والطبية.

ومن جانبه، أولى وزير الصحة الأهمية البالغة للبلاد في اقتناء اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، أين ناقش الطرفان مدى جاهزية اللقاح لدى مخابر الإنتاج الصينية.

وفي عرض السفير لمدى جاهزية اللقاح الصيني، ذكر بأنه سوف يكون جاهزا خلال الفترة القصيرة المقبلة.