وزير الصحة يكشف عن وصول الدفعة الاولى من التجهيزات الخاصة بالوقاية من إنتشار كورونا

كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، عن وصول الدفعة الأولى من التجهيزات الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال بن بوزيد، اليوم السبت في لقاء جمعه بممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر نقلا عن التلفزيون العمومي، أنه “وصلت اليوم طائرة خاصة محملة بكافة التجهيزات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا”.

وأضاف الوزير أن التجهيزات “متمثلة من كمامات وأجهزة وقائية أخرى، حملتها طائرة خاصة حطت برحالها اليوم بالمطار”.

وأكد وزير الصحة أن “وصول التجهيزات سيعطينا القوة والإتستعداد أكثر للتصدي لهذا الفيروس”.