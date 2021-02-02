وزير الصناعات الصيدلانية: انتاج لقاح “سبوتنيكV” خلال شهرين محليا في حال توفر هذا الشرط

كشف وزير الصناعات الصيدلانية لطفي بن باحمد عن تحقيق تقدم في ملف إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا سبوتنيك V محليا.

وأضاف الوزير أنه وفي الإتصالات مع الطرف الروسي لعقد شراكة مع مصنعين محليين عموميين وخواص .

وأكد الوزير بن باحمد أن الملف التقني للقاح قد سجل لدى الوكالة الوطنية للادوية مشيرا إلى أنّ انتاج اللقاح سيتم خلال شهرين في حال توفر المادة الأولية.

وأوضح بن باحمد في تصريح للقناة الأولى أنه بعد اجتماع تم بين السفير الروسي ومنتجين محليين لمناقشة امكانية انتاج اللقاح محليا، “سيتوجه مختصون جزائريون إلى روسيا.

وأضاف أن وفدا روسيا سيزور الجزائر للوقوف على امكانياتنا، والعمل على ملف تصنيع اللقاح الذي تم الشروع في دراسته منذ شهر و نصف من خلال لقاءات عبر تقنية التواصل بالفيديو.

وأشار الوزير إلى أن تبادلا للأفكار قد جرى مع و قد تم تبادل الأفكار بين المختصين لتحويل التكنولوجيا .

كما أضاف أنّ الجزائر جاهزة للشروع في انتاج اللقاح في مدة شهرين إذا تم توفير المادة الأولية.