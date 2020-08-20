وزير الصناعة: التفكير في فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية

وأضاف الوزير، بأن البنوك كانت تقوم في وقت سابق بتمويل عجز المجمعات العمومية غير ان الحكومة تسعى هذه المرة لإعادة بعثها عن طريق توظيف الادخار العام والخاص.

وأوضح وزير الصناعة في تصريحات صحفية عقب نهاية أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي، أن الحكومة تفكر في كيفية فتح رأسمال بعض المجمعات العمومية وإعادة تمويلها لكن في إطار مخطط متكامل لإعادة الهيكلة وإنعاش هذه المجمعات.

و وفقا للوزير، فإن بعض المؤسسات تملك فعلا مشاريع إقتصادية ناجعة و يمكنها إستقطاب الإخار الوطني لكن إذا لم تتمكن من ذلك فإنه سيتم النظر في تواجدها على الساحة.

و حول المؤسسات المعنية بهذا القرار، أشار الوزير، إلى أن الأمر مرهون بنتائج عملية إحصاء الأصول و الخصوم وكذا دراسات السوق التي تقوم به دائرته الوزارية، مؤكدا ان بعض المؤسسات تعاني فقط من اشكاليات في التسويق و ليس في التسيير.

و في نفس السياق، اعتبر ان إلغاء النظام التفاضلي الذي كان موجودا لفائدة الانشطة التركيبية سيسمح للعديد من المجمعات العمومية من تحسين وضعيتها، مضيفا أن إعادة بعث الصناعة الوطنية لا يرتكز فقط على المجمعات العمومية بل على القطاع الخاص وعلى الشراكات التي يمكن ان تتم بينهما.