وزير الصناعة: الدولة ستعتمد على الصناعة التصنيعية لإعادة البريق لعملاق الحديد والصلب في الجزائر

على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى مركب سيدار الحجار أكد وزير الصناعة أن الدولة ستعتمد على الصناعة التصنيعية لإعادة البريق لعملاق الحديد والصلب في الجزائر.

وذلك بالاعتماد على الطاقات والمواد الخام المحلية بالعودة إلى الاستراتيجية المخطط لها في الستينيات والسعبينيات التي تتركز على التصنيع من المنبع.

مركب الحجار مدرسة تطبيقية تستفيد منه الجامعة الجزائرية الا انه لم يتأقلم مع المحيط العلمي و التكنولوجي لكي يصبح في الريادة بل أصبح يعتمد عليه كمجمع تجاري فقط.

مؤكدا على ضرورة الاستثمار في مجال قطع الغيار والعتاد الصناعي مما يساهم في عودته إلى مكانته في النسيج الاقتصادي الجزائري.

وفي رده عن سؤالنا المتعلق بتحويل تسيير مركب الحجار إلى مجمع الصناعات العسكرية أكد “فرحات ايت علي” أن وزارة الدفاع في حاجة إلى المركب.

الا ان الوزارة لم تتلقى بعد طلب رسمي لأن الإجراءات تتطلب وقت طويل ودراسة للملف.

مشيراً إلى أن وزارة الصناعة وصلت إلى المرحلة النهائية إلى تحويل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية snvi إلى مجمع الصناعات العسكرية.

سيتم ضبط دفتر شروط خاص لاستيراد السيارات للقضاء على ظاهرة تهريب الأموال و تحويلها إلى الخارج و احتكار السوق وتحديد إلى أقصى مدى في فئة السيارات الفخمة احتراماً للشعب.

قضية سرقة الكابلات الكهربائية بوحدة تحضير المواد الملبذة PMA بمركب الحجار أكد الوزير أن التحقيقات جارية.