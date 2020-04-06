وزير الصناعة: سندعم كل مبادرات صناعة أجهزة التنفس المطابقة للمعايير
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=801992
-
تمكنت فرق الدرك الوطني بسيدي نعمان بالمدية من حجز 17 قنطار من السمك الفاسد.
تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، مساء امس الأحد، بسيدي نعمان من…
-
تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من توقيف شخصين لتورطهما في قضية حيازة الأقراص المهلوسة بصفة غير شرعية لغرض الترويج.
عملية…
-
أعلنت ولاية عين تموشنت، اليوم الاثنين، عن تخصيص فندق اطلنتيس بساسل تحت تصرف الطاقم الصحي، البالغ عددهم 30 عضوا.
وأشارت الولاية، أنه تم تخصيص الفندق للطاقم…
التعليقات (0)