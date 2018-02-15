وزير الطاقة الإماراتي.. “اوبك” ستضع مسودة اتفاق لتحالف طويل الأجل نهاية السنة

اعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم أن منتجي النفط يهدفون إلى وضع مسودة اتفاق لتحالف طويل الأجل بحلول نهاية السنة.

ونقلت صحيفة “ذا ناشونال” عن المزروعي إن “أوبك” تحث أعضاءها على بناء طاقة نفطية إضافية للتخفيف من تأثير زيادات الأسعار بسبب ضعف الدولار.

وقال المزروعي إن العمل جار على وضع ميثاق لهذا التحالف الطويل الأجل.

لكن مسودة إطار عمل قد يجري إقرارها وتوقيعها من جانب جميع الدول الأربع والعشرين قبل نهاية العام.

وأضاف المزروعي، أن المنظمة تحفز جميع أعضائها على بناء طاقة إضافية.

وتابع أن هذه الطاقة الإضافية لضمان أنه إذا كان لديك زيادة كبيرة في الطلب أو مشكلة في إحدى الدول.

تستطيع تعويض ذلك في السوق وتحقيق إعادة توازن قصير ومتوسط الأجل للسوق.