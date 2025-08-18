وزير الطاقة يستقبل صاحب إختراع الحقيبة الشمسية

إستقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، الباحث الجزائري والأستاذ في الطاقات المتجددة، عبد الرحمان عبان، صاحب اختراع الحقيبة الشمسية.

وحسب بيان للوزارة، قدم عبان، عرضا مفصلا حول ابتكاره، الذي يتمثل في حقيبة ذكية مزودة بألواح شمسية مصغرة. تسمح بتوليد الطاقة النظيفة لشحن مختلف الأجهزة الإلكترونية والاستعمالات اليومية. مع إبراز أهميتها العملية خاصة في المناطق المنعزلة.

ومن جانبه، ثمن وزير الدولة هذا الابتكار مؤكدا ان القطاع، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية. يضع ضمن أولوياته تشجيع الكفاءات الوطنية ومرافقة الباحثين الجزائريين المبدعين. بما يسمح بتحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية. تساهم في تعزيز الأمن الطاقوي الوطني وتنويع مصادر الطاقة.

كما شدد الوزير على أنّ الابتكار في مجال الطاقات المتجددة ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير قدرات إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة. والرفع من مساهمتها في مزيج الطاقة.

مشيراً إلى أنّ مثل هذه المشاريع المبتكرة تجسد روح الإبداع لدى الشباب الجزائري. وتدعم جهود الدولة في الانتقال الطاقوي المستدام.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزم قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمرافقة الباحثين الجزائريين وكل الكفاءات الوطنية. من خلال توفير الدعم اللازم وربطهم بالمؤسسات والهيئات المختصة. قصد تجسيد اختراعاتهم على أرض الواقع خدمةً للمواطن والتنمية الوطنية.