وزير الطاقة ينفي رسميا تموين فرنسا مجانا بالغاز الجزائري

قدّم وزير الطاقة محمد عرقاب، تكذيبا رسميا حول الأخبار المتداولة المتعلقة بتموين فرنسا مجانا بالغاز الجزائري .

اعتبر محمد عرقاب، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية ، اليوم الاحد ،ان الاخبار المتداولة هي “محاولة بائسة لزرع الشك”.

مضيفا بالقول :” أقدم تكذيبا رسميا لهذه المزاعم و أعرف أن الشعب الجزائري لا يمكن أن يصدق مثل هذه المحاولات البائسة لزرع الشك و الريبة حول تسيير موارد البلاد”.

وقال الوزير:” لا يمكن أن أتصور أنه يميكن التفكير في أن دولة سيادية مثلالجزائر يمكن لها أن تزود طرفا ما بالغاز الجزائري مجانا”.