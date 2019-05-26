عاجل

وزير الطاقة ينفي رسميا تموين فرنسا مجانا بالغاز الجزائري

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وزير الطاقة ينفي رسميا تموين فرنسا مجانا بالغاز الجزائري
بقلم شهرزاد مزياني

قدّم وزير الطاقة محمد عرقاب، تكذيبا رسميا حول الأخبار المتداولة المتعلقة بتموين فرنسا مجانا بالغاز الجزائري .

اعتبر  محمد عرقاب، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية ، اليوم الاحد ،ان الاخبار المتداولة هي “محاولة بائسة لزرع الشك”.

مضيفا بالقول :” أقدم تكذيبا رسميا لهذه المزاعم و أعرف أن الشعب الجزائري لا يمكن أن يصدق مثل هذه المحاولات البائسة لزرع الشك و الريبة حول تسيير موارد البلاد”.

وقال الوزير:” لا يمكن أن أتصور أنه يميكن التفكير في أن دولة سيادية مثلالجزائر يمكن لها أن تزود طرفا ما بالغاز الجزائري مجانا”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com