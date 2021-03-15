وزير العمل من الشلف: خسارة 51 ألف منصب شغل بسبب غلق مصانع تركيب السيارات

أكد اليوم الهاشمي جعبوب وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الشلف بأن الجزائر قد فقدت 51 ألف عام 2020 وهذا جراء غلق مصانع تركيب السيارات وتوقيف إستيراد الأجهزة الكهرومنزلية.

في وقت أكد بأن الدولة حريصة على تحسين الخدمة العمومية وذلك من خلال التطبيق الصارم للتعليمات التي تم إسدائها بخصوص تخفيف الملفات الإدارية.

كما تحدث ذات المسؤول بأن سياسة الدولة ماضية في إتجاه توفير مناصب عمل دائمة للشباب مشيرا إنتهاء عملية إدماج 37 ألف شاب عبر التراب الوطني على أن تتواصل عملية الإدماج لتشمل كل الشباب الذين يشتغلون في إطار مختلف أجهزة الإدماج بصفة مؤقتة.

هذا، وأشرف فيه وزير العمل والتشغيل رفقة والي الشلف وممثلي السلطات المحلية على تدشين الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعاعات البناء والأشغال العمومية

فضلا عن معاينة مقر الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية وكالة الشلف وتدشين دار الحضانة وروضة الأطفال بتنس إلى جانب معاينة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لغير الأجراء ومقر الديوان الوطني للأعضاء الإصطناعية ولواحقها على مستوى حي النصر.