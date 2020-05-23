وزير العمل يهنئ الجزائريين بعيد الفطر المبارك

وجه، اليوم السبت، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، رسالة تهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وحسب ما أفادت به الوزارة، فإن نص الرسالة تضمن “يسرني بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن أتوجه للجميع بأحر التهاني وأصدق الأماني بموفر الصحة والعافية، راجيا من الله عزوجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل علينا وعليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة”.

واضاف الوزير “أسأل الله العلي القدير بهذه المناسبة السعيدة التي تحل علينا في ظل ظروف استثنائية، أن يحفظ بلادنا الحبيبة وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، فإني أدعو الجميع إلى الالتزام بالقواعد والتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية، حتى نتفادى انتشار هذا الوباء، ونحفظ سلامة الجميع”.

كما قال وزير العمل “أجدد للجميع أخلص التهاني وأطيب الأماني، فإني أوجه تحية تقدير لجميع العاملات والعمال المرابطين في أماكن عملهم، وأقول لهم أنه بفضل إخلاصهم وتفانيهم ستتمكن الجزائر بحول الله بتجاوز هذا الظرف الصعب، عيد سعيد وكل عام والجزائر والأمة الإسلامية بألف خير”.