وزير الفلاحة: سيتم تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتقليص التبعية

إفتتح أمس وزير الفلاحة شريف عماري، الجمعية العامة غير العادية للغرفة الوطنية للفلاحة الخاصة بالمصادقة على القانون الأساسي للغرف الفلاحية.

وأكد الوزير، أن تعديل القانون الأساسي لغرف الفلاحة سيعزز دور هذه الغرف ومرافقة الفلاح وتحديث وعصرنة أنظمة الإنتاج.

وأضاف عماري، أنه سيتم تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتقليص التبعية بفضل المجهودات المبذولة من طرف المنتجين.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أهمية ودور الغرف الفلاحية في تنشيط وتأطير و تنظيم المربين والمنتجين والمتعاملين.

كما سيتم رفع تحديات القطاع المتمثلة في زيادة الانتاج الوطني وتحسين الانتاجية وتحسين أنظمة الغنتاج وعصرنة الفلاحة.

وشدّد الوزير على ضرورة العمل على تحسين أداء شعبة الحبوب التي تشغل أكثر من 50 بالمئة من اليد العاملة في القطاع.