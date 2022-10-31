وزير المجاهدين: إستلام أكثر من 800 عنوانا جديدا لتسجيل مراحل الثورة الجزائرية

قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أن الدولة الجزائرية تولي أهمية كبيرة لحماية الذاكرة الوطنية. كاشفا عن إستلام أكثر من 800 عنوانا جديدا يتعلق مجملها بتسجيل مختلف المراحل التي شهدتها الثورة التحريرية.

وأشار ربيقة خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن الدولة الجزائرية تولي أهمية كبيرة لحماية الذاكرة الوطنية. وفقا لما تضمنه التعديل الدستوري الذي بادر إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مبرزا أهمية التواصل بين الأجيال لإشراك الشباب عبر المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني في جميع التظاهرات الخاصة. بتخليد الأحداث الوطنية الكبرى والمحافظة على الذاكرة الوطنية.

وقال وزير المجاهدين، إن المنصة الرقمية “جزائر المجد” التي أطلقت بمناسبة ستينية الإستقلال هدفها التفاعل مع مختلف التظاهرات المخلدة لتاريخ الجزائر. وهي تواكب البرامج المسطرة والنشاطات المرافقة لمختلف الفعاليات المقامة لتخليد ثورة نوفمبر الخالدة. بالنظر إلى كمية المادة التاريخية التي تحتويها هذه المنصة. معلنا عن مشروع جديد لإطلاق عدد من التطبيقات الرقمية قبل نهاية السنة. وتتضمن بدورها مادة تاريخية دسمة وستكون في متناول الجميع .

وأضاف بأن وزارته تعمل على تعدد القنوات الخاصة بالمحافظة على الذاكرة الوطنية. ومنها التشجيع على كتابة يتعلق مجملها بتسجيل مختلف المراحل التي شهدتها الثورة التحريرية. حيث تعمل لجنة مختصة على المراجعة والتدقيق لاعتماد العناوين المنسجمة مع المعطيات التاريخية.

وفي معرض حديثه عن ثورة أول نوفمبر قال وزير المجاهدين، إن الثورة التحريرية جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة الشعبية والنضال السياسي. عبر مختلف المراحل التي مرت بها الجزائر. منذ أن وطئت فيه أقدام المستعمر الفرنسي أرض الجزائر الطاهرة عام 1830″.

واعتبر العيد ربيقة أن الاحتفاء بالذكرى الـ68 لهذه المناسبة العظيمة يرمي إلى تجديد الوفاء والعرفان لقوافل الشهداء على مدار مختلف مراحل الكفاح بشقيه السياسي والعسكري. من أجل تحقيق الاستقلال والحرية وضمان العيش بكرامة لمختلف الأجيال المتعاقبة منذ الإستقلال.

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