وزير المجاهدين يرد على اعترافات فرنسا بـ”الحركى”

رد وزير المجاهدين، العيد ربيقة، حول اعترافات فرنسا بـ”الحركى”، قائلا “هذا شأنهم، ونحن في الجزائر وبلد المليون ونصف مليون شهيد”. وأشار ربيقة، اليوم الأربعاء، إلى أن “أكثر شيء يمكن تقديمه الآن هو الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية”.

وأضاف وزير المجاهدين، على هامش الاحتفال بذكرى معركة الجرف الـ66، أن الجزائر ليست بغني عن من يلقنها الدروس. وتابع ربيقة، أن الثورة فصلت في من هم الحركى، والخونة، وقائد الثورة والمجاهد، والشهيد.

وأوضح، الوزير في السياق ذاته، أن المسألة تم الفصل فيها مباشرة أثناء ثورة التحرير وليس اليوم. وتابع ربيقة، “الذي يهمنا أننا نبقى محافظين بالذاكرة وأننا نحيي أمجادهم وثراهم والهوية”.

وعن تسوية العلاقات مع فرنسا في ظل تمجيدها للحركى، أكد ربيقة “هذه المسألة واضحة، ولا يمكن أن نتحدث عن مصالحة على حساب الذاكرة. تابعا “لا يمكن التسامح في هذه المسألة ، وعلاقتنا مبدأها احترام الذاكرة والهوية”.

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