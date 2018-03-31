وزير المجاهدين يشارك في إحياء ذكرى إستشهاد العقيد عميروش

تحيي منطقة تسافت أوڨمون بولاية تيزي وزو الذكرى الـ 59 لاستشهاد الشهيد العقيد عميروش .

ككل عام يكون عرش ايبودرارن بمرتفعات جبال جرجرة على موعد مع هذه الذكرى الخالدة في وعدة كبيرة.

نظمتها مؤسّسة العقيد عميروش هذا البطل الذي يعتبر أحد المعالم التاريخية بالجزائر.

بحضور كل الأسرة الثورية الذين ناضلوا إلى جانب هذا البطل المغوار وطغت احتفالية هذا العام بطابع رسمي.

وذلك باشراف وزير المجاهدين على فعاليات الاحتفاء إلى جانب السلطات الولائية والعسكرية مع حضور مميز للفنان الكبير لونيس آيت منڨلات.