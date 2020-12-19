وزير المناجم.. الاتصال أهم وسيلة لنجاح المؤسسات المصغرة في المناطق المنجمية

أكد وزير المناجم، محمد عرقاب، أن هناك العديد من الملفات التي تخص إنشاء مؤسسات مصغرة للتنقيب عن الذهب بالمناطق المنجمية.

وقال محمد عرقاب إن من أهم الوسائل المرافقة والناجحة لهذه العملية هي الاتصال، قائلا “إن انجاحها يوفر السلامة بالمنطقة وتأمينها”.

وأشار الوزير إلى أن العملية تعتبر انطلاقة لمرحلة أولى،مضيفا “أن قطاعه وقع 26 مشروعا في الهضاب العليا للبحث عن المعادن”.

وجرى اليوم السبت، توقيع اتفاقية قطاعية لضمان التغطية الهاتفية بمناطق التنقيب عن الذهب بالجنوب بين وزارتي البريد والمناجم والمؤسسات الناشئة.

وصرح الوزير، في وقت سابق، أن الهدف من الاتفاقية هو بحث في انشاء مؤسسات مصغرة لاعطاء فرص عمل أكيدة للشباب.

وأكد عرقاب، أن الجزائر تملك امكانيات هائلة وخبرات عالية لدى الجزائريين لوضع هذه الخطة، وهذه العملية ترافق الشباب في الاستعلام.