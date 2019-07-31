وزير ووالي يدشنان مصنع للأدوية دون سجل تجاري ينتج العطور ومزيلات الروائح بباتنة

لايزال مسلسل الفضائح الإستثمارية مستمرا بولاية باتنة شرق البلاد، خصوصا في القطاع الصناعي، إذ بعد يومين من إيداع مستثمر كبير

وعدة إطارات الحبس المؤقت، بسبب مايعرف بفضيحة المشروع السياحي الحموي “الوهمي” بمدينة نقاوس غرب الولاية .

ليتم كشف فضيحة أخرى وبذات البلدية، نتيجة تحقيقات مصالح الدرك الوطني، أين طالت هذه المرة، مصنع وجد لصناعة الأدوية غير أنه

دون رخصة ويحول نشاطه لتعبئة العطور ومزيلات الروائح، فضيحة بطلها المسمى “ب.ح”، صاحب مصنع مختص في إنتاج أدوية ومواد شبه صيدلانية

دشنه وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف ووالي ولاية باتنة الأسبق محمد سلاماني وسط حملة ترويجية كبيرة،

ليتضح من خلال لجنة تحقيق مشتركة بين مصالح التجارة والصحة أوفدتها مديرية التجارة قبل أسابيع الى المنطقة الصناعية بنقاوس،

أنّ المصنع إنطلق في إنتاج ماء البحر ومحلول الفم للكبار والصغار دون سجل تجاري ودون رخصة قانونية، ويقلد “ماركات” متعامل إقتصادي آخر

من ولاية برج بوعريريج بطريقة إحتيالية، كما إمتد نشاطه لتعبئة قارورات مزيلات الروائح والعطور لصالح متعامل من ولاية وادي سوف،

وبناء على ذلك تم إتخاذ عديد الإجراءات منها تشميع وحجز أكثر من 11 طن مواد مختلفة متمثلة أساسا في أكثر

من 111 ألف قارورة فارغة سعة 200ملم خاصة بتوضيب مزيل الروائح للرجال، وأكثر من 6300 قارورة فارغة خاصة بتوضيب ماء

البحر، و 10 صهاريج فارغة بسعة 250 لتر للصهريج خاصة بقاعدة عطر كحولي، علما أن تحقيقات مصالح الدرك الوطني

وبإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس، إمتدت إلى ولاية برج بوعريريج للإستماع إلى صاحب المؤسسة، التي تم تقليد منتوجها وطرحه للبيع عبر مختلف الصيدليات،

للإشارة فإن المتابعين لملف الإستثمار الصناعي بعاصمة الأوراس، يؤكدون وجود فضائح كبرى في مختلف المناطق الصناعية عبر تراب الولاية،

لمؤسسات ومصانع تعمل دون رخصة ولا سجلات تجارية، ومصانع ومؤسسات أخرى موجودة على الورق وصعب العثور عليها في الواقع.