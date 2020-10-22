وزيرة الثقافة تهنئ الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة

هنأت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الخميس، الأسرة الإعلامية بماسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة.

وكتبت الوزيرة منشورا عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، قالت فيه:”في كل عيد مهنيّ نحتفي بأهله، ونحيي جهدهم وضرورتهم، ولكنّنا في عيد الصّحافة والصّحافيّين ننتبه للكثير من الأسئلة، حول الحريّة والثّقافة والحقوق والمواطنة، ولأنّي أعتبر الثّقافة بوتقة الكلّ،

فسأختصّ الصحفيّ الثقافيّ بتحيّتي، خاصّة هؤلاء الذين أخلصوا للإعلام الثّقافي، وامضوا سنوات طويلة ينقلون الخبر الثّقافي، ويغطون الحدث ويقدّمون المبدعين والفاعلين الثّقافيّين، وينبّهون إلى عيوب الفعل والمنتوح الارتجاليّ، إنّي أعتبرهم بحقّ شركاء في حماية الثّقافة، وتثمين قيم المواطنة، وأكرّر الصّحافة حريّة، والحريّة ثقافة.

كلّ عام والصّحافة وأهلها بخير عميم.”