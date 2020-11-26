وزير الشؤون الدينية والأوقاف يعزي عائلة عيسى ميقاري

بعث وزير الشؤون الدينية والاوقاف برسالة تعزية إلى عائلة عضو اللجنة الوزارية للفتوى، عيسى ميقاري الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وجاء في مصمون الرسالة أن الفقيد كان واحد من الكفاءات الدينية الكبيرة الرصينة والمتوازنة ومربيا ترك بصماته المتميزة في جيل كامل من أبناء الجزائر

كما ان عيسى ميقاري يعتبر قامة إعلامية أفنت عمرها في تبليغ رسالة الإسلام الوسطية المعتدلة والكلمة الطيبة

وأضاف البيان أنه “وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم إلى عائلة عيسى ميقاري رحمه الله بإسمي وبإسم كل إطارات الوزارة وموظفيها بأخلص عبارات التعازي وأصدق معاني المواساة بل وقبل أن نعزيهم نعزي أنفسنا نحن فيه راجين من المولى العلي القدير أن يتغمده روح فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ويلحقه بالنبيئين والصديقين والشهداء والصالحين ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان ويجزيكم ويجزينا فيه أجرا جزيلا بغير حساب”.

إن لله وإنا إليه راجعون