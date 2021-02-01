وزير الصناعة الصيدلانية: الرئيس تبون أمر بتوطين اللقاح الروسي سبوتنيك V بالجزائر

صرح وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي بن باحمد بأن الرئيس تبون أمر بتوطين اللقاح الروسي سبوتنيك V بالجزائر.

وأوضح الوزير أن الرئيس تبون أسدى تعليمات صارمة من أجل بتوفير جميع الامكانيات المادية والبشرية والتقنية من أجل توطين اللقاح بالجزائر.

وعلى إثر ذلك باشرت الجزائر مفاوضات مع الجانب الروسي لإقامة تعاون ثنائي في مجال تصنيع اللقاح محليا.

وأبدى الجانب الروسي من جهته الجانب الروسي إستعداده لمرافقة الجزائر في هذا المشروع لإنتاج اللقاح محليا وبكميات معتبرة.

وإستلمت الجزائر يوم السبت الجمعة الماضي أوّل شحنة من لقاح سبوتنيك V الروسي لتباشر مباشرة عملية التلقيح.

كما وصلت اليوم شحنة من لقاح الأنجلو-سويدي أسترازنيكا وفي حين تصل شحنات اخرى من الصين ودول أخرى تباعا.