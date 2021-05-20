وزير الطاقة والمناجم يجتمع بإطارات قطاعه

أشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم على اجتماعا تنسيقيا جمع مسؤولين من الوزارة من سوناطراك، وشركات في قطاع المناجم.

وحسب بيان الوزرة يدخل هذا الإجتماع في إطار متابعة التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الماضي.

وخلال الإجتماع تم اعتماد برنامج عمل لإنجاز مشاريع قطاع المناجم مع وضع خارطة طريق للخطوات القادمة.

كما تم تقديم عرض حول مدى تقدم اعمال اعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد

من بين 39 نصًا تطبيقيا، بما في ذلك قرارين وزاريين تم الانتهاء منهما والتوقيع عليهما.

وتم الانتهاء من اعداد 36 مرسوم تنفيذي، منها 21 تمت دراستها والمصادقة عليها من قبل مجلس الحكومة.

من جهته الوزير اعطى تعليمات للجنة المكلفة بإعداد هذه النصوص بالإسراع من الانتهاء من النصوص الثلاثة المتبقية.