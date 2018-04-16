وصول أزيد من 6 ألف مهاجر إلى الجزر اليونانية منذ مطلع العام

وصل 6404 مهاجر وطالب لجوء إلى الجزر اليونانية منذ مطلع السنة إلى غاية 10 أفريل الجاري.

وأوضحت وزارة الهجرة اليوناية، اليوم الإثنين، أن نسبة تدفق المهاجرين إلى أراضيها ارتفها مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ عددهم 6404 شخصا.

كما ارتفع عدد اللاجئين بالمقارنة مع الأشهر الماضية، ما تسبب في امتلاء مراكز الاستقبال في الجزر اليونانية.

ويوجد حاليا في الجزر اليونانية، اليونانية 15 ألف و243 مهاجرا وطالب لجوء من بينهم 8262 في ليسفوس و3148 في ساموس.

و1751 في خيوس و1150 في كوس و834 في ليروس و98 في رودوس.