وصول الباخرة الثانية من رومانيا محملة بـ12 ألف أضحية إلى ميناء الجزائر 

رست الباخرة الثانية JERSEY، مساء اليوم الاثنين، بميناء الجزائر محمّلة بـ12 ألف رأس غنم مستوردة من رومانيا، من طرف المجمع العمومي “أغرولوغ” التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصبد البحري.

وسيتواصل توافد البواخر المحمّلة بالأضاحي المستوردة من رومانيا على موانئ العاصمة، وسكيكدة وجيجل وعنابة ووهران طيلة أيام الأسبوعين الجاري والمقبل.

كما أنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيكون وصول البواخر المحملة بالأضاحي المستوردة من إسبانيا إلى الموانئ الجزائرية.

وكانت ، ليلة السبت إلى الأحد، قد وصلت أوّل باخرة APUS بميناء الجزائر العاصمة محمّلة بـ15 ألف رأس غنم.

وتعَدّ هذه الشحنة الأولى من أصل مليون رأس غنم التي أمر رئيس الجمهورية باستيرادها وتسويقها كأضاحي عيد وبأسعار معقولة.

وحدّد رئيس الجمهورية، أمس، في اجتماعٍ لمجلس الوزراء سعر الأضاحي المستورة بـ40 ألف دينار.