وصول الحراقة الجزائريين غدا صباحا إلى ميناء وهران !

كشف مصدر مطلع لـ “النهار” أن عملية نقل الحراقة الجزائريين ستنطلق اليوم منتصف الليل في رحلة بحرية من ألميريا الاسبانية، لتصل غدا إلى وهران.

حيث سيتم ترحيل 33 33 حراقا. وسط تكتم كبير حولها من قبل الجهات الأمنية .

وحسب مصادر خاصة الحراقة المرحلين كانوا رفقة الحراق المنحدر من مستغانم، بودربالة محمد والذي توفي بسجن ارخيدونا بإسبانيا.

وهذا بعدما باشرت السلطات الاسبانية في ترحيل الحراقة الجزائريين، من سجن “أرشيدونا” إلى الجزائر، حسب ما ذكرته الصحافة الاسبانية.

ومن المنتظر، أن يصل الحراقة الجزائريين، غدا صباحا إلى ميناء وهران في حدود الساعة 9 صباحا.