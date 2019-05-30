وصول بدوي إلى السعودية للمشاركة في أشغال القمة العربية الطارئة

وصل الوزير الأول نورالدين بدوي إلى جدة اليوم الخميس، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقبال نور الدين بدوي، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني.

وأوضح بيان لللوزارة الاولى ، أنّ الوزير الأول، نور الدين بدوي، توّجه إلى المملكة العربية السعودية، لتمثيل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في أشغال القمة العربية الطارئة وكذا الدورة الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامي الذين سينعقدا خلال يومي 30 و31 ماي الجاري.

وسيجري الوزير الأول خلال القمتين التي يشارك فيهما قادة الدول والحكومات للبلدان الأعضاء في منظمة الدول العربية وكذا منظمة التعاون الإسلامي، عدة لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة، تندرج في إطار تطوير العلاقات الثنائية.

وكان الوزير الأول مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.