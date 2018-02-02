وصول جثمان “الحراڨ” بودربالة إلى مستشفى مستغانم لتشريحه

نقلت مساء اليوم الجمعة جثة الحراڨ بودربالة محمد إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم مباشرة بعد وصوله إلى مطار أحد بن بلة الدولي بوهران من إسبانيا.

وحسب المعلومات الأولية التي تحصل عليها النهار أونلاين فإنّ جثمان الفقيد سيخضع للتشريح هذه الليلة أين تم تحضير الطبيب الشرعي.

تم تحويل جثمان الحراق “بودربالة محمد” من مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران في ظروف أمنية مشددة.

وتم تحديد موعد خروج جثمان “بودربالة” من مصلحة حفظ الجثث غدا صباحا على الساعة التاسعة، وسيتم مراسيم الدفن بعدها.

وتوفي الحراق محمد بودربالة بمركز إحتجاز بأرشيدونا جنوب اسبانيا، وتكفلت السلطات الجزائرية بنقل جثمانه، وسيدفن بمسقط رأسه في مستغانم.