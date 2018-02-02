وصول جثمان “الحراڨ” بودربالة إلى مطار وهران وسط تعزيزات أمنية مشددة

تم تحويل جثمان الحراق “بودربالة محمد” من مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران في ظروف أمنية مشددة.

حيث لم لم يسمح للإعلام بالاقتراب منه وتم إخراج الجثمان وشقيقه خلسة.

أكد محافظ الشرطة على مستوى المطار، في تصريح للنهار أنّهم تلقوا تعليمات بعدم السماح لأي صحفي بالدخول احتراما لعائلة الفقيد.

من جهة أخرى أكد شقيق الفقيد في اتصال هاتفي أنه شخصيا لم يتمكن من تحديد مكان خروجه،

وتم تحويلهم بسيارة إسعاف مباشرة بعد نزولهم من الطائرة.

وللتذكير،الحراق محمد بودربالة توفي بمركز إحتجاز بأرشيدونا جنوب اسبانيا، وتكفلت السلطات الجزائرية بنقل جثمانه، وسيدفن بمسقط رأسه في مستغانم.