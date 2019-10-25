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وصول جثمان علي فضيل إلى مطار هواري بومدين

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وصول جثمان علي فضيل إلى مطار هواري بومدين
بقلم م. فيصل

وصل منذ لحظات جثمان الفقيد الزميل الاعلامي علي فضيل إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة قادما من العاصمة الفرنسية باريس.

وكان قد توفي امس الخميس الرئيس المدير العام لمجمع الشروق عن عمر يناهز 63 سنة إثر وعكة صحية.

وعقب صلاة الجمعة توافد عدد كبير من الشخصيات والصحفيين إلى القاعة الشرفية لإستقبال جثمان الزميل على فضيل.

وسيتم إلقاء النظرة الاخيرة على الفقيد بالقاعة الشرفية للمطار، ثم ينقل من بعد ذلك إلى مسقط رأسه ببيرغبالو ولاية البويرة  .

وسيسوارى الثرى غدا بعد صلاة الظهر بمقبرة  بيرغبالو في البويرة.


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