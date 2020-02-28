وصول جثماين الحراڨة الثلاثة الى مدينة ڨالمة

وصل ليلة اليوم السبت جثماين الحراڨة الثلاثة الى مدينة ڨالمة لدفنهم بالمقبرة المركزية سعدان بوادي المعيز.

الضحايا الثلاثة حسب مصادر النهار اونلاين خرجوا في رحلة الهجرة الغير الشرعية منذ يقارب أسبوعين، قبل أن تنقطع أخبارهم.

وتنقل ممثلون عنهم إلى تونس من اجل التعرف على هوية الجثث التي تم إنتشالها بالسواحل التونسية .

هذا وقد تمكنت عائلات الحراڨة الجزائريين قد تمكنوا من التعرف على ثلاث جثث، لفظتها أمواج البحر بسواحل بنزرت.

الضحايا تتواجد جثثهم على مستوى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بنزرت في تونس.

ليتم نقلهم برا عقب إتمام الإجراءات إلى الجزائر، وستشيع جثامينهم بالمقبرة المركزية سعدان بوادي المعيز في ڨالمة.