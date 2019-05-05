وصول سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق إلى المحكمة العسكرية بالبليدة

وصل كل من المستشار السابق لرئيس الجمهورية السابق سعيد بوتفليقة وجنرالين السابقين لجهاز المخابرات توفيق وبشير طرطاق إلى محكمة العسكرية بالبليدة.

وكان الثلاثي على متن 4 سيارات رباعية الدفع من نوع “تويوتا لاندكروزر” سوداء اللون تحت حراسة أمنية مشددة تمتد من طريق السريع من البليدة باتجاه العاصمة.

وهذا من طرف قوات المفرزة الخاصة للدرك الوطني “Dsi”، بالإضافة إلى انتشار عناصر مكتب الأمن الداخلي بالقرب من المحكمة.

حيث كان جنرال طرطاق، يرتدي بدلة رياضية وجنرال توفيق سروال جين وقميص كلاسيكي أزرق اللون وسعيد قميص رمادي.