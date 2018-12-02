بالفيديو.. وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر 

حل مساء اليوم الأحد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالجزائر ، حيث حطت طائرة ولي العهد السعودي قبل قليل بأرضية مطار هواري بومدين بالعاصمة.

وتندرج زيارة ولي العهد السعودي في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الجزائري والسعودي.

زيارة بن سلمان فرصة لتبادل الأراء حول القضايا السياسية العربية والدولية.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي، الوزير الأول أحمد أوحيى.