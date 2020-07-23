وصول 800 جزائري كانوا عالقين في اسبانيا الى ميناء وهران

أخبار الجزائر
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وصول 800 جزائري كانوا عالقين في اسبانيا الى ميناء وهران
بقلم أسماء.ع

وصلت صبيحة اليوم الخميس، السفينة الجزائرية المسماة الجزائر2 إلى ميناء وهران.

ويتواجد على متن السفينة حوالي 800 جزائري كانوا عالقين بالتراب الإسباني منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

أصبحنا وأصبح الملك لله وصول السفينة الجزائرية المسماة الجزائر2 إلى ميناء وهران على متنها حوالي 800 جزائري كانو عالقين…

Publiée par Info Maritimes Et Portuaires En Algerie sur Jeudi 23 juillet 2020


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