وصول 800 جزائري كانوا عالقين في اسبانيا الى ميناء وهران

وصلت صبيحة اليوم الخميس، السفينة الجزائرية المسماة الجزائر2 إلى ميناء وهران.

ويتواجد على متن السفينة حوالي 800 جزائري كانوا عالقين بالتراب الإسباني منذ بداية أزمة فيروس كورونا.