غاب الدولي الجزائري رشيد غزال، أمس الأربعاء، عن تشكيلة فريقه موناكو، خلال مواجهة بيشكتاش التركي، لحساب دوري الأبطال.

وواصل مدرب موناكو، ليوناردو جارديم، تجاهل الدولي الجزائري، بإبقائه بعيدا عن قائمته الأساسية، لرابع مباراة على التوالي في جميع المنافسات.

لتستمر معاناة غزال، هذا الموسم مع فريقه موناكو، الذي انظم إليه الصيف الماضي على أمل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن الأمور تسير عكس ما يشتهيه نجم نادي ليون الفرنسي سابقا، لعدم اقتناع مدربه جارديم، بمستواه لحد الآن.

ما قد يدفع برشيد غزال، للتفكير في تغيير الأجواء في الميركاتو المقبل، في حال استمرار الوضع على حاله في موناكو.