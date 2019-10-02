وضع نصب تذكاري لخاشقجي أمام القنصلية السعودية بإسطنبول

تم اليوم الأربعاء، وضع نصب تذكاري للصحفي السعودي جمال خاشقجي، أمام القنصلية السعودية بأسطنبول، في ذكرى وفاته.

وشارك في فعاليات إفتتاح النصب التذكاري لجمال خاشقجي، حسب موقع “روسيا اليوم”، مؤسس شركة أمازون، ومالك صحيفة “واشنطن بوست”، الميلياردير “جيف بيزوس”.

وتم افتتاح الفعالية، بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الصحفي جمال خاشقجي، في الذكرى الأولى لوفاته.

ثم تم عرض فيلم قصير، عن حياة الصحفي السعودي وشهادات أصدقائه عنه، وكلماته الأخيرة في المقابلات الصحفية التي أجراها.

وحضر الفعالية، مئات الصحفيين والناشطين العرب والأجانب، مع حضور خطيبة خاشقجي، خديجة جنغيز.

وبهذه المناسبة، قالت خطيبة خاشقجي: “كان صديقي العزيز وحب حياتي، ولازت أحبه وأذكر ماذا قال وكيف كان يستمع لي”.

وأضافت خديجة جنغير: “في حياته، كان جمال خاشقجي، يبحث عن الظروف الأفضل لمواطني بلده، ويدعو للحرية”.

وتابعت ذات المتحدثة: “كنت أنتظر هنا قبل عام، حبيبة تنتظر خطيبها.. أريد أن أعرف ماذا حصل بجسد جمال خاشقجي، وماهي مجريات التحقيقات التي جرت مع مرتكبي الجريمة”.