وضع 8 طالبات بجامعة البليدة 1 الحجر الصحي لإشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا

تم وضع 8 طالبات في قسم الهندسة المدنية بجامعة البليدة 1 من بينهم استاذة اليوم الحجر الصحي لاشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا بمستشفى بوفاريك.

وحسب مصادر النهار فإن الطالبات والستة الاخرين تم وضعهم الحجر الصحي لمجرد اشتباه الى حين ظهور النتائج من معهد باستور.

الطالبات كن صديقات لإحدى المصابات كن بصدد تحضير مذكرة التخرج وبالتالي بسبب الاحتكاك اليومي حيث وضعهن في الحجر الصحي كاجراء وقائي احترازي.

كما ان مجموع المشتبه فيهم باصابتهم بمرض كورونا الذي تم وضعهم حجر الصحي ببوفاريك وصل الى 18 حالة من بينهم حالتين اجابيتين.